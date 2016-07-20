Тбилиси, 20 июля, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не согласен с обвинениями в адрес нынешнего правительства в том, что оно отступило от проевропейского курса и перешло на пророссийский. Об этом президент заявил в передаче «Арчевани» («Выбор») в эфире телекомпании «Рустави-2».

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Пророссийского — не видно!

«Я этого (пророссийской направленности правительства) не вижу», — заявил Маргвелашвили и подчеркнул, что евроскептические и антизападные настроения больше усилились в СМИ, но правительство их действительно не поощряет.

Он обратился к «Рустави-2» и призвал эту телекомпанию не присваивать себе право и имидж единственного борца за западные идеалы и прозападный курс, подчеркнув, что аналогичным делом заняты и другие грузинские СМИ.

В то же время президент согласился, что пророссийские и антизападные тенденции в политике и СМИ усилились. По его мнению, одна из причин состоит и в том, что нынешнее правительство не прибегает к жестким методам подавления инакомыслия, какие использовало прежнее правительство. По мнению Маргвелашвили, это часть демократии, так как демократия должна уважать мнение тех, кто думает иначе.

Одной из причин активизации пророссийских сил президент назвал и то, что пророссийская пропаганда стала более утонченной и обрела все признаки «мягкой силы».

Георгий Маргвелашвили не исключил, что пророссийские силы могут попасть и в будущий парламент, но ничего угрожающего европейскому будущему Грузии он в этой перспективе не видит.

«Для плюрализма полезно, чтобы выборы прошли справедливо и не был потерян ни один мандат. Если есть люди, которые считают, что курс Грузии должен быть иным, они должны быть представлены в парламенте. Это и есть демократия», — пояснил президент, но подчеркнул, что одержать победу над основными, прозападными силами и прийти к власти они не смогут.