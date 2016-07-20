Ростов-на-Дону, 20 июля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Изучение популярности проекта «Городская электричка», который был запущен в Ростове-на-Дону в марте, решено продолжить. До конца года утром и вечером можно будет добраться из городов-спутников в областной центр, совершив остановки в различных микрорайонах донской столицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в ростовской администрации 20 июля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Паровоз

Реализовать проект планируется для того, чтобы упростить жителям Дона путь в часы пик. Утром и вечером транспортные артерии города перегружены, поэтому городские электрички должны помочь в уменьшении пробок. Локомотивы делают остановки в наиболее отдаленных микрорайонах. Среди них — Военвед, Стройгородок, Сельмаш, Александровка.

Напомним, что пилотных проект для изучения спроса был запущен в марте и должен был завершиться в июне. За это время городской электричкой воспользовались более 14 тыс. человек. Но в летнее время — период отпусков и школьных каникул — составить целостную картину сложно.

Отметим, что наибольшим спросом этот вид транспорта пользуются в период непогоды. Так, зимой 2014 года, когда на регион обрушился снегопад и практически парализовал движение автотранспорта, жители Ростова-на-Дону и области пересели на электрички.

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