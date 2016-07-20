Брюссель, 20 июля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Европейская комиссия призвала российскую госкомпанию «Газпром» и украинскую «Нафтогаз» решить вопрос по поводу поставок газа. Об этом стало известно во вторник, 19 июля, после встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Газовая конфорка

Шефчович заявил, что «Газпром» и «Нафтогаз» должны договориться насчет покупки российского «голубого топлива» на взаимовыгодных для обеих сторон условиях для успешного прохождения зимнего периода на Украине. В пресс-службе ЕС также отметили, что Европейская комиссия готова в случае необходимости оказать содействия во время переговоров. Если будет нужно, то даже в трехстороннем формате.

Напомним, что закупки российского газа Киев прекратил в ноябре прошлого года. Причина — прямой импорт топлива из РФ украинская сторона посчитала более дорогим, чем для Европы. Однако в условиях социально-экономического кризиса на Украине, власти этой страны вновь обратились за помощью к российской стороне. Так, в июне 2016 года «Нафтогаз» отправил письмо «Газпрому» с просьбой заключить дополнительное соглашение к контрактам, которое разрешило бы холдингу вернуться в число потенциальных поставщиков газа на Украину. В то же время представители «Нафтогаза» подчеркнули, что для них важно, чтобы российская компания снизила цену. В свою очередь, комфортной и рыночной министр энергетики РФ Александр Новак назвал цену за одну тысячу кубометров в $177. «Нафтогаз» посчитал, что с учетом $173 за тысячу кубометров для европейцев, это слишком дорого.

Однако в конце июня сообщалось, что российский газовый холдинг все же пошел на уступки. По заявлению руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, газовый холдинг предложил украинской стороне закупать газ по $167,57 за одну тысячу кубометров. Таким образом, предлагаемая цена оказалась ниже, чем для европейских потребителей, что сделало российский газ для Киева еще более привлекательным, заявил Миллер. Позже, уже в начале июля текущего года, глава «Нафтогаза» Андрей Кобалев признал, что цена «голубого топлива» из России, действительно, ниже, чем на газовых торговых площадках в Европе. К 7 июля дополнительного соглашения, которое позволило бы Украине покупать газ в третьем квартале у РФ, по контрактам 2009 года «Газпром» и «Нафтогаз» так и не подписали. Украинская компания добивается уступок со стороны «Газпрома», в противном случае «Нафтогаз» угрожает, что не будет вовсе покупать российское топливо.

Споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» о цене на газ идут уже давно. Из-за долга украинской стороны с июня 2014 года холдинг ввел режим предоплаты за поставки газа Киеву. Так, Украина не получала российский газ с 1 июля 2015 года. Тогда, после очередного раунда украино-российских газовых переговоров при содействии ЕК украинская компания решила не перечислять предоплату «Газпрому» до «согласования условий поставки».

Стоит отметить, что Брюссель уже не в первый раз способствует переговорам между Россией и Украиной по поводу поставок газа для успешного прохождения зимы. В ходе трехсторонних переговоров стороны договорились об условиях поставок. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали проект допсоглашений контракта. Предполагалось, что Россия будет поставлять свой газ на Украину по скидке в период с 1 октября до 31 марта. Однако, как видим, тогда усилия стороны оказались напрасны, так как Киев даже после переговоров посчитал газ слишком дорогим.

Как ранее передавало ИА REGNUM, украинская сторона надеется на посредничество ЕК в переговорах между Москвой и Киевом. Сейчас, чтобы успешно преодолеть зимний период, Украина должна заполнить свои хранилища не менее 18−19 млрд кубов «голубого топлива». В июне Коболев заявил, что «Нафтогаз» будет покупать газ на кредитные и собственные средства, и при этом сохранить возможность импорта российского газа. В связи с этим украинская сторона рассматривала возможность проведения трехсторонних переговоров с участием РФ и ЕС относительно закупок газа.