Оренбург, 20 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Оренбурге в ночь на 20 июля произошло возгорание в здании общежития №3 в переулке Дмитриевском. Предварительно причиной возникновения пожара назван поджог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

56.mchs.gov.ru Последствия пожара

Пожар произошел на первом этаже. По прибытии к месту вызова в 02:14 местного времени (00:14 мск) пожарные увидели, что из окна первого этажа идет дым. Звено газодымозащитной службы проникло в задымленное помещение, откуда вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи четверых человек: двух взрослых и двух детей. Из-за происшествия из задымленного здания пришлось эвакуировать 70 человек.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 35 человек и 14 единиц техники от МЧС России по Оренбургской области. На тушение возгорания ушло семь минут. В настоящее время на месте ЧП работает совместная следственно-оперативная группа в составе сотрудников ОНД и ПР по Оренбургу и Оренбургскому району и отдела полиции № 1 МУ МВД России «Оренбургское».