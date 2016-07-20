Киев, 20 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Сотрудникам правоохранительных органов Киева поручено незамедлительно расследовать убийство известного журналиста Павла Шеремета. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.

president.gov.ua Пётр Порошенко

«Поручил правоохранительным органам немедленно расследовать это преступление, — написал глава государства. — Виновные должны быть наказаны».

Кроме того, украинский лидер выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве. Трагедия произошла в среду, 20 июля, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

По предварительным данным, взрыв произошел через несколько метров после того, как Шеремет отъехал от дома.

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