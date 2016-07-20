Краснодар, 20 июля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Энергетические проблемы Краснодара будут отчасти решены уже концу 2017 года. Именно к этому сроку планируется сдать в эксплуатацию новую электрическую подстанцию «Восточная промзона», первый камень в строительство которой был заложен накануне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 20 июля, общий объем инвестиций, направленных ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» на возведение объекта, превысит 2,4 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Да будет свет!

Как отметил на торжественной церемонии закладки центра энергопитания вице-губернаторы Краснодарского края Андрей Алексеенко, строительство подстанции мощностью 220 кВт «позволит обеспечить энергодефицитный район Краснодара электрическими мощностями, создать техническую возможность присоединения к электросетям новых, перспективных потребителей северо-восточной части краевой столицы».

Кроме того, реализация данного проекта повысит надежность и качество электроснабжения потребителей, работающих в транзите «Краснодарская ТЭЦ — Витаминкомбинат», а также даст возможность построить новые линии электропередач 110 кВ — «Пригородная», «Солнечная», «Российская», «Ангарская», «Уральская».

Строительство объекта планируется с двумя автотрансформаторами 220/110кВ мощностью по 200 МВА и двумя трансформаторами 110/10 мощностью по 80 МВА. Мощность нового энергообъекта составит 560 мегавольт-ампер. Завершение строительства подстанции намечено на конец 2017 года.

По словам мэра Краснодара Владимира Евланова, такую же подстанцию предстоит построить и в районе Западного обхода Краснодара.

«Впереди у энергетиков масштабная работа, результатом которой должно стать сокращение в краевом центре дефицита электроэнергии и повышение надежности электроснабжения всех потребителей города», — сказал градоначальник.

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Пока кубанская столица ждет новых энергомощностей, жители и предприятия города ставят новые рекорды энергопотребления. Так, в краевом центре в последние дни в период пика температур потребление электроэнергии достигло 950 мегаватт, превысив зимние показатели.

Для повышения надежности электроснабжения краевого центра, по словам Владимира Евланова, в ближайшее время в разных районах города нужно построить не менее 10 новых потребительских электроподстанций различной мощности. А пока перебои со светом и периодические повреждения на линиях электропередачи продолжаются.

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