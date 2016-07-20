Киев, 20 июля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. По факту гибели известного журналиста Павла Шеремета в Киеве возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

kyiv.npu.gov.ua На месте убийства Павла Шеремета

«Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении полиции ГУНП в г. Киеве, — говорится в сообщении. — Предварительно следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство. Начато досудебное расследование».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Трагедия произошла на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

По предварительным данным, взрыв произошел через несколько метров после того, как сотрудник СМИ отъехал от дома.

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