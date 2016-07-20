Красногорск, 20 июля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Число лосей, ставших участниками ДТП на подмосковных трассах с каждым годом увеличивается. Животные в поисках еды и спасения от насекомых выходят на дороги, оказываясь под колесами автомобилей. В 2016 году было сбито уже 66 сохатых, что на 10% выше показателей прошлого года. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

pixabay.com Лось

Лоси, перемещаются по подмосковным угодьям в поисках новой кормовой базы. Погибают под колесами автомобилей и молодые лосята, оторвавшиеся от матери, лоси-самцы в период гона или животные испуганные лесниками и грибниками.

Так, 19 июля в подмосковный Волоколамск зашел взрослый лось, которому, к его счастью, удалось самостоятельно покинуть территорию, двигаясь в направлении лесной зоны.

Однако не всегда животным удается выйти из опасной зоны невредимыми. Только в Можайском районе за последние две недели зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием диких копытных животных.

Всего на территории Московской области в 2015 году было сбито 107 особей, а в первом полугодии 2016 года — 66 особей, что на 10% выше показателей прошлого года за аналогичный период.

В этом году одной из самых опасных магистралей является Москва-Минск (М-1) и магистраль Москва-Рига (М-9), большое и малое транспортные кольца Московской области.

«Водители должны быть предельно внимательными на проезжей части, соблюдать скоростной режим, следить за установленными предупреждающими дорожными знаками, пропускать стоящего лося у дороги лесной зоны, учитывать период их миграции. Такая мера сохранит жизни людей и животных», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросом предотвращения аварий с участием диких животных, в том числе лосей, занялись в разных регионах страны. Так, в Костромской области в начале года 15 лосей из Сумароковской лосиной фермы получили от сотрудников Госавтоинспекции светоотражающие повязки на ошейники. Тем не менее подмосковные власти отметили, что не планируют устанавливать маячки на лосей для решения проблемы.

«Эффективность установки электронных приборов на диких животных неочевидна и должна быть оценена специалистами. Пришлось бы учесть и проработать момент отлова и безболезненного чипирования животных, что сделать совсем непросто: в Подмосковье насчитывается почти 10 тысяч лосей, не считая более мелких представителей фауны. Существуют и другие способы предупреждения ДТП с участием животных, доказавшие свою эффективность. Следует учесть европейский опыт, когда вдоль трасс устанавливаются высокие ограждения, а над дорогами организуются так называемые экодуки для безопасного перехода животных», — заявили в январе 2016 года в министерстве экологии области.