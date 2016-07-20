Железногорск, Красноярский край, 20 июля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. В городе Железногорске Красноярского края установили памятник пропуску в город. Город является «закрытым» с момента основания, на его территории находятся горно-химический комбинат и предприятие «Информационные спутниковые системы», въезд на территорию ЗАТО осуществляется по пропускам.

admk26.ru Памятник пропуску в Железногорске

Памятник был установлен в районе дамбы на повороте на улицу Красноярскую и представляет собой большой пропуск, в котором, как и полагается, есть графы для личных данных, а также фотография, на которой запечатлен один из сотрудников местного Комбината благоустройства (КБУ). Как рассказала ИА REGNUM начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО Железногорск Ирина Пикалова, такой подарок к празднованию Дня города приготовил КБУ.

«Для нас этот образ достаточно обычный, это наша жизнь, можно сказать, часть нашей истории: мы проезжаем в город по данному документу, предъявляя его на контрольно-пропускном пункте», — пояснила она.

При этом Пикалова отвергла предположение, что установка такого памятника связана с предстоящей отменой пропусков. «Нет, это ни коим образом не связано. Это подарок муниципального Комбината благоустройства ко Дню города. Они решили таким способом порадовать железногорцев», — подчеркнула она.

Собеседница ИА REGNUM также отметила, что «памятник» является временным. «Это достаточно легкая, можно сказать, временная конструкция. Это не капитальное строительство. Просто там в этом году благоустроили территорию, и мы подумали, что нам не хватает какого-нибудь арт-объекта», — подчеркнула Пикалова.

По ее словам, объект вызвал активное обсуждение в соцсетях: «Можно сказать, что обсуждающие поделились на два лагеря. Кому-то безумно нравится эта идея, кто-то предлагает перенести его в парк, кто-то предлагает поставить на въезде в город, и так далее». На вопрос о возможной отмене пропускного режима на въезде в город она ответила, что обсуждение этой возможности идет давно, но решение находится в ведении федеральных властей.

В последние годы ведется активная дискуссия по поводу возможности открытия свободного доступа в российские ЗАТО, жителей постепенно психологически готовят к такой перспективе. Пока однако сами жители и работники ключевых предприятий выступают против такой перспективы, опасаясь наплыва мигрантов, а также снижения качества муниципальных служб и городской среды до «общероссийского» уровня.

Сторонники «открытия» ЗАТО (в большинстве своем московские чиновники и эксперты) утверждают, что это позволит привлечь в город бизнес. Однако именно этого и опасаются жители.