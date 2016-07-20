Чебоксары, 20 июля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В Чувашии в I полугодии 2016 года наметилась тенденция снижения подростковой преступности, которая росла последние годы. Тем не менее в муниципалитетах «повсеместно» продолжают выявляться формализм, безынициативность и безадресность работы с несовершеннолетними из «группы риска», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

ИА REGNUM

По данным ведомства, в I полугодии 2016 года по сравнению с I полугодием 2015 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 22,1% (с 298 до 232 преступлений), в том числе тяжких — на 44,2% (с 86 до 48), особо тяжких — на 46,3% (с 41 до 22), совершенных в общественных местах — на 11,6% (со 173 до 153), групповых преступлений — на 41% (со 166 до 98).

На уровне прошлого года сохранилось число несовершеннолетних участников — 209 человек. При этом почти на 18% возросло число рецидивных преступлений (с 39 до 46). Рост подростковой преступности зафиксирован на территории Алатырского, Батыревского, Вурнарского, Красночетайского, Моргаушского, Цивильского, Шемуршинского районов и Новочебоксарска.

Анализируя причины и условия совершения правонарушений, в ведомстве выделяют социально-экономические факторы: «Родители в связи с проблемами трудоустройства выезжают на заработки за пределы республики, в результате дети нередко остаются без внимания взрослых». Также «в числе проблемных вопросов остается недостаточно эффективная работа субъектов системы профилактики».

«Прокурорами практически повсеместно выявлены факты формализма, безынициативности и безадресности работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в «группе риска», непринятия мер по ранней профилактике подростковых правонарушений», — говорят в прокуратуре Чувашии. И отмечают, что есть факты, когда «в стороне от этой работы остаются» образовательные учреждения, подразделения по делам несовершеннолетних территориальных отделов полиции, центры занятости, комиссии по делам несовершеннолетних, советы профилактики сельских поселений.

Всего в течение I полугодия текущего года прокурорами выявлено 754 нарушения законов о профилактике правонарушений несовершеннолетних. В комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав выявлено 88 нарушений, в органах опеки и попечительства — 87, в органах внутренних дел — 175.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2015 году, впервые за последние пять лет, выросла преступность среди несовершеннолетних, при этом рост — значительный. Доля данных преступлений от общего объема противоправных деяний увеличилась в регионе с 4,6% до 5,3%, что выше среднеокружного показателя. В прокуратуре тогда также отмечали, что рост обусловлен социально-экономическими причинами и недостаточно эффективной работой системы предупреждения. При этом «дети совершают преступления, которые ранее не входили в официальную статистику, и таких фактов не допускалось» — речь идёт о мошенничестве и вымогательствах (то есть «детском рэкете»). «Эти категории преступлений говорят о том, что детская преступность взрослеет», — заявлял ранее прокурор Чувашии Сергей Легостаев.

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