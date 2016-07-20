Красноярск, 20 июля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Красноярцы начали в сети сбор подписей под петицией с требованием отправить в отставку губернатора Виктора Толоконского. Такой шаг был предпринят после скандала, спровоцированного супругой губернатора, которая порекомендовала защищаться от городского смога «чистыми мыслями».

kremlin.ru Виктор Толоконский

«Жители города Красноярска уже много лет страдают от загрязнения атмосферного воздуха, но зимой 2015−2016 года загрязнения поднялись на такой уровень, что дышать в городе становилось невыносимо не на день-два, а на целые месяцы! Причины этому были разные — то неконтролируемые выбросы заводов, то тление древесины на одном из предприятий, то сжигание мусора… Правительство Красноярского края только и делало, что успевало вводить режим «черного неба», не решая изначальной проблемы», — говорится в тексте петиции на имя президента Владимира Путина.

Припомнили губернатору и плохие дороги. «Как только сошел снег, с ним вместе пропал и асфальт, складывается впечатление, что правительство города Красноярска только и ждет федеральных денег на Универсиаду 2019 года, а само закрыло глаза на все проблемы», — заявляют авторы обращения, добавляя, что губернатор «не проявляет интерес к проблемам населения», а его жена «глумится в социальных сетях над жителями края».

В настоящее время документ подписали около 9 тыс. человек.

Как заявил в интервью ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, замена одного чиновника на другого вряд ли поможет решить проблемы красноярской экологии. «Нет, я не думаю, что это является решением экологической проблемы. В данном случае от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Думаю, что необходимо менять подход к решению проблемы в том плане, что нужны какие-то реальные конструктивные действия», — пояснил он.

Ходос также напомнил, в чем заключается суть «режима черного неба». «Подразумевается, что направляются предписания предприятиям о прекращении осуществления дополнительных выбросов в атмосферу. Снижение суммарных выбросов должно составлять порядка 20%. Проблема в том, что предприятия обычно продолжают это делать, и это не проверяется», — рассказал он.

Высказывания Толоконской в соцсетях Ходос назвал «недостойными жены губернатора».

Как уже сообщало ИА REGNUM, конфликт красноярцев с супругой губернатора разгорелся после того, как Толоконская опубликовала фотографию свежих фруктов с подписью «Доброе утро, страна! День всегда начинается с чистой воды и фруктов!!!» На это пользователи соцсети ответили комментарием «Жаль что не с чистого воздуха». В ответ на это Толоконская порекомендовала исцелять отравленный грязным воздухом организм при помощи внушения. Многие сочли такое заявление издевательством, оно собрало большое количество резких и язвительных отзывов, после чего Толоконская удалила свой аккаунт.