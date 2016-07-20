Казань, 20 июля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Подготовка к мировым состязаниям по керлингу в Казани может быть приостановлена в связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене крупных соревнований на территории России, сообщает «Р-Спорт».

Felix Кёрлинг

19 июля МОК призвал международные федерации зимних видов спорта прервать подготовку к российским состязаниям и приступить к поиску других мест проведения турниров. Чемпионат мира по керлингу в Казани был намечен для проведения с 15 по 22 октября этого года.

По словам президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева, срыв чемпионата по керлингу в Казани негативно повлияет на развитие данного вида спорта в стране.

«То, что у нас отнимают право на проведение, для нас если не катастрофа, то, по крайней мере, серьезный удар», — отметил он.

Рекомендации МОК о приостановлении подготовки к состязаниям связаны с докладом Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором говорится о применении допинга российскими спортсменами во время турниров. Согласно докладу, на Олимпиаде в Сочи сотрудники Московской антидопинговой лабораторииякобы подменяли положительные допинг-тесты на отрицательные при содействии государственных спецслужб.