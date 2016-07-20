Киев, 20 июля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве с помощью взрывного устройства, которое было заложено в автомобиле. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

kyiv.npu.gov.ua Взорванный автомобиль Павла Шеремета

«С места происшествия доложили, что смерть Павла Шеремета — следствие взрывного устройства, — говорится в сообщении. — Это убийство. Сочувствую Алене и всем друзьям покойного».

При этом Луценко добавил, что власти Украины сделают все, чтобы раскрыть данное преступление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля при взрыве автомобиля в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Трагедия произошла на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

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