Саратов, 20 июля, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Победу на XI Всероссийских летних сельских спортивных играх одержали спортсмены из Тюменской области, на втором месте омская команда, на третьем — саратовцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В очередной раз мы убедились, что российское село живет, люди здесь сильные, молодежь, нацеленная на победу», — приветствовал участников состязаний на церемонии закрытия на Театральной площади губернатор Валерий Радаев. Он вручил командам-победителям кубки.

В своей речи он отметил, что в Саратовском регионе собран первый миллион тонн зерна нового урожая. И что в Год хлебороба Саратовская область держит лидерство по сбору зерновых в регионах Приволжья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Всероссийские летние сельские спортивные игры в Саратовскую область приехало более 2 тыс. участников их 67 регионов, 73 команды. На открытие 16 июля прибыл глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. Он пообещал губернатору Валерию Радаеву «усилить региону помощь федерального центра» в мелиорации земель.