Вашингтон, 20 июля, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Вашингтон может прекратить финансирование группировки «Харакят Нур аз-Дин Зинки» (запрещена в России), являющейся оппозиционной по отношению к правительственным войскам Сирии. Это произойдёт в том случае, если подтвердится информация, что члены структуры отрезали голову 12-летнему подростку. Такое заявление сделал на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Правильная» оппозиция

Тонер сообщил, что власти США изучают информацию о жестоких действиях членов «Харакят Нур аз-Дин Зинки». Проверку проводит светская Свободная сирийская армия.

Как сообщалось ранее, члены «Харакят Нур аз-Дин Зинки» провели в Сирии публичную казнь, отрезав голову 12-летнему мальчику. Подросток находился в больнице после ранения, и его вытащили из госпиталя, чтобы казнить.

Группировка обвинила подростка в том, что он воевал на стороне президента Сирии Башара Асада. Видеозапись публичной казни опубликована в интернете.