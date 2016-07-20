Нальчик, 20 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Два уроженца Кабардино-Балкарии признаны виновными в кибер-преступлениях на территории Великобритании. 30-летний Аслан Абазов и 29-летний Аслан Гергов похитили с помощью хакерских программ миллион фунтов стерлингов (1,18 млн евро) с нескольких банковских счетов, пишет «РИА «Кабардино-Балкария».

angusgr Хакерство

Похищенные деньги преступники вывели на 166 подставных счетов, а затем обналичили их через банкоматы. Помощь в открытии «левых» счетов и обналичивании похищенных денег злоумышленникам оказывали еще три уроженца России.

Денежные средства шли на покупку дорогих ювелирных украшений, которые впоследствии реализовывались в России. Еще одной статьей расходов грабителей было финансирование строительного бизнеса в Нальчике. Отметим, что английским правоохранителям удалось вернуть лишь немногим более 190 тысяч фунтов стерлингов из числа похищенных денег.

При обысках на квартирах злоумышленников и их подельников были получены доказательства, которые помогли выявить факт участия преступной группы в еще одной операции по отмыванию более 3,5 млн фунтов стерлингов, а также осуществления преступной деятельности в Германии, Австрии и Польше.

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Суд присяжных в одном из лондонских районов Саутварка признал подсудимых виновными во всех этих преступлениях и назначил Аслану Абазову 7,5, а Аслану Гергову 7,2 года лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, суд США обвинил 32-летнего Вадима Полякова, проживающего в Санкт-Петербурге, в участии в международной группе хакеров. В ходе судебного заседания он признал свою вину в кражах и отмывании денег, полученных с помощью взлома аккаунтов пользователей. Как утверждали американские правоохранители, злоумышленники похитили как минимум $1,6 млн долларов США, обокрав при этом свыше одной тысячи счетов пользователей сайта StubHub.com, реализующего электронные билеты.