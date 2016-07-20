Якутск, 20 июля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Федеральное управление автомобильной дороги «Колыма», связывающей Якутск с Магаданом, предупреждает о затруднении движения на ещё одном её участке. Возможность проехать на 106−108-м километрах автодороги отсутствует из-за обильных дождей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Колыма».

Missy Leone Федеральная автодорога «Колыма»

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На проблемном участке размыт верхний слой дороги, которую собирались ремонтировать. Сейчас подрядная организация ООО «СМУ-6» растаскивает большегрузный транспорт и пропускает легковой. Ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля из-за обильных дождей и повышения уровня воды на реке Эльги частично обрушился мост на 868-м километре автодороги «Колыма». Восстановительные работы планируют завершить до 25 июля, но пока, как утверждают ожидающие восстановления моста водители, они не ведутся.

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