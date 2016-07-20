Казань, 20 июля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 июля прибывает в Татарию, где он пробудет до 21 июля. В планах патриарха — посещение Татарстанской митрополии, встреча с руководством Духовного управления мусульман Татарии и ряд других мероприятий, сообщает пресс-служба главы РПЦ.

kremlin.ru Патриарх Кирилл

На 20 июля намечено посещение патриархом Кириллом Богоявленского храма в селе Каипы, где будет открыт памятник поэту Гавриилу Державину. В этот же день предстоятель Русской Православной Церкви направится в Свияжск, где вечером возглавит богослужение в соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

На утро 21 июля запланировано совершение литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля и по ее окончании — крестный ход. Кроме того, в ходе визита в Казань патриарх Кирилл ознакомится с текущим положением дел в Татарстанской митрополии, а также проведет встречу с руководством региона и Духовного управления мусульман Татарии.