Омск, 20 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Жителей Омска просят отказаться от личного транспорта в дни празднования юбилея города. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в эти дни департамент транспорта выведет на линии дополнительные автобусы.

Антон Денисенко Омск

«Мы ожидаем, что в праздничных мероприятиях примут участие порядка 500 тысяч человек. В связи с этим очевидно, что парковочных мест в центре города, где пройдет основная масса запланированных празднеств, будет недостаточно. Кроме того, планируется перекрыть движение в центральной части города, что также может повлечь за собой определенные неудобства для автовладельцев. В связи с вышесказанным, мы бы хотели обратиться к омичам с просьбой по возможности отказаться от использования личных автомобилей 30−31 июля, когда на Соборной площади пройдут концерты группы «Сплин» и певицы Ёлки, а также 6 и 7 августа — непосредственно в дни праздника. Сегодня проработан вопрос о выделении дополнительных автобусов, есть договоренности и с частными перевозчиками — мы постараемся максимально обеспечить омичей общественным транспортом, чтобы не было никаких неудобств», — сообщила заместитель мэра города Ирина Касьянова.

Также заммэра рассказала об обеспечении безопасности горожан в дни празднования юбилея Омска. По ее словам, на всех объектах установят рамки металлоискателей, будет организовано дежурство полицейских, дружинников. «Есть договоренность с министерством здравоохранения Омской области о выделении дежурных карет скорой помощи», — подытожила Касьянова.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, до начала праздничных мероприятий в честь 300-летия Омска остается уже менее двух недель. 16 июля в городе провели генеральную уборку, на субботник вышли почти 27 тысяч человек. Вывезено почти 3 800 куб. м мусора.

В юбилейной программе предусмотрено не менее 75 мероприятий. Центральным событием станет большой праздничный концерт, который пройдет 5 августа на площади Победы. Ожидается, что количество зрителей превысит 3 тыс. человек.