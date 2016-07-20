Анкара, 20 июля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Военнослужащие Турции нейтрализовали в ходе авиаударов 20 человек, воевавших в составе Рабочей партией Курдистана (РПК). Бомбардировка проведена в северной части Ирака, передал телеканал TRT Haber.

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«Вооруженные силы Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака, обезвредив 20 террористов», — говорится в сообщении.

Напомним, в Турции РПК считается террористической организацией. В июле прошлого года конфликт Анкары с РПК был возобновлён: возникли столкновения, при которых погибли порядка 600 человек.

9 июля в Сирии был убит один из лидеров РПК Фехман Хюсейн, известный также как Бахоз Эрдал. В результате взрыва погибли также по меньшей мере восемь человек. Хюсейн был в списке наиболее разыскиваемых террористов Турции.

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