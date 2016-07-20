Ереван, 20 июля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Ночь с 19 на 20 июля в Ереване прошла относительно спокойно. Правоохранительные органы Армении не предпринимали попытки штурма захваченной радикальными оппозиционерами территории полка полиции в столице республики.

Photolure Полицейский кордон у территории полицейского полка

Лишь вечером 19 июля была зафиксирована стычка полиции с жителями прилегающего к оцепленной территории квартала Сари Тах, которые, по сути, блокированы уже четвертые сутки, а также лишены газа и подачи воды. В знак протеста жители квартала жгли мусорные баки и покрышки и забросали полицейский кордон камнями. В результате, по неофициальным данным, четверо полицейских получили неогнестрельные ранения.

Среди собравшихся у полицейского кордона протестующих накануне вечером прошел слух о том, что на помощь армянским силовикам приехали российские отряды особого назначения. Источником слуха стал один из захватчиков территории полка Варужан Аветисян, который сообщил об этом по телефону с удерживаемой территории полка. Слух был растиражирован ведущими третьи сутки онлайн-трансляцию с улиц Еревана сетевыми телеканалами «Гала. ТВ» и «Сивилнет.ТВ». Это вызвало резкую реакцию в обществе.

Впоследствии полиция через оппозиционного депутата парламента Никола Пашиняна, который играет роль своеобразного проводника информации на месте захвата, опровергла этот слух. «Начальник полиции Еревана официально заявил, что ничего подобного нет», — заявил депутат собравшимся.

Относительно ереванских событий высказался и Госдепартамент, заявивший через своего представителя Марка Тонера, что США осуждают попытки добиться политических перемен в Армении насильственным путем. Одновременно он призвал власти Армении проявить сдержанность.

Служба национальной безопасности Армении 19 июля выступила с очередным заявлением, где отмечается, что на данный момент представители правоохранительных органов продолжают интенсивные переговоры с членами вооруженной группы с целью освобождения заложников и сдачи власти без применения специальных действий. «Правоохранительные органы делают все, чтобы удержать вооруженную группу от нового кровопролития, и располагают достаточным потенциалом и возможностями для выполнения поставленных целей», — отмечается в заявлении.

Территория полицейского полка в Ереване была захвачена сторонниками радикального оппозиционера Жирайра Сефиляна рано утром 17 июля. При захвате был убит замкомандира полка, четверо полицейских получили огнестрельные ранения. Захватчики требуют освобождения своего соратника и отставки президента страны. Они удерживают в заложниках до 5 полицейских. Сторонники оппозиционеров, а также гражданские активисты проводят в городе митинги и шествия с требованием снять осаду территории полка и выполнить требования захватчиков.