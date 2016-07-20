Москва, 20 июля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Автоконцерн «АвтоВАЗ» собирается произвести в 2016 году 416 тыс. автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Николя Мора.

BiMeRtY Здание Научно-технического центра АвтоВАЗа

По его словам, итоги первого полугодия 2016 года свидетельствуют о способности компании занять 20% российского рынка легковых автомобилей.

Мор отметил, что эта цифра включает в себя автомобили брендов LADA, Renault, Nissan и Datsun, производящиеся в Тольятти и в Ижевске, а также машинокомплекты, поставляемые на сборочные производства за рубеж.

Стоит отметить, что, по данным Министерства промышленности и технологий Самарской области, за 2015 год АвтоВАЗ выпустил 465,5 тыс. автомобилей всех четырех упомянутых брендов.

Напомним, что российский рынок легковых автомобилей продолжает показывать сокращение продаж, доходящее до 40%.