Тайбэй, 20 июля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Остров Тайпин, входящий в спорный архипелаг Наньша в Южно-Китайском море, объявлен территорией Тайваня. Об этом сообщает китайское издание «Наньцзао жибао», ссылаясь на тайваньские СМИ.

NASA Остров Тайпин. Вид из космоса

Утром 20 июля военный самолет с представителями администрации Тайваня приземлился на аэродроме острова Тайпин. Чиновники посетили ряд объектов инфраструктуры острова, в том числе метеостанцию и казармы тайваньского гарнизона, базирующегося на острове, пишет «Наньцзао жибао».

Ранее администрация Тайваня публично заявила, что Тайвань не признает решение суда в Гааге. Внешнеполитические ведомства КНР и Филиппин пока не прокомментировали новость о провозглашении острова территорией Тайваня.

Острова Наньша — архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. На архипелаге нет постоянного населения, портов и гаваней, но есть несколько аэродромов. Территория островов оспаривается сразу шестью государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Несмотря на свой крошечный размер, острова архипелага имеют важное значение с точки зрения присутствия в регионе. Кроме того, исследования говорят о наличии значительного количества нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 июля Китай принял в эксплуатацию 2 новых аэродрома на спорном архипелаге Наньша. Как отметили в Пекине, новые аэропорты будут использоваться для проведения поисково-спасательных операций. Чиновники подчеркнули, что самолеты ВВС НОАК базироваться на новых аэродромах не будут.