Киев, 20 июля, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Известный украинский журналист Павел Шеремет погиб в Киеве при взрыве автомобиля. Взрыв прогремел на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, пишет «Украинская правда».

Okras Павел Шеремет

Машина, в которой находился Шеремет, взорвалась сегодня, 20 июля, в 7:45 по местному времени напротив ресторана «Макдоналдс». Журналист сел в автомобиль, выехал из дома и проехал некоторое расстояние, после чего машина взорвалась.

Автомобиль принадлежал Алене Притуле — руководителю «Украинской правды». На момент взрыва женщины в машине не было.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В 8:50 местного времени приехала глава украинской Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

Стоит отметить, что Шеремет жил в Киеве последние пять лет. Журналист работал в «Украинской правде».