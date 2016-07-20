Краснодар, 20 июля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае стихия нарушила электроснабжение в ряде населенных пунктов Отрадненского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Кубаньэнерго» 20 июля, свет в дома сельчан уже вернулся.

kubanenergo.ru Линии электропередачи

Восстановительные работы на распределительной сети 10 кВ в населенных пунктах Отрадненского района, где проливные дожди и ураганный ветер стали причиной локальных нарушений энергоснабжения, аварийные бригады восстановили прошедшей ночью. В настоящий время энергетики отрабатывают отдельные заявки бытовых потребителей.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, работы по ликвидации последствий разгула стихии еще продолжаются в станице Удобной, хуторах Стукановский, Романчуков и Лазарьчук. Здесь ураган повредил не только линии электропередачи, но и крыши домов.

Всего в работах задействованы более 60 человек, которым помогает и спецтехника.

Добавим, что о надвигающихся ливнях после сильной жары жителей Кубани предупреждали заранее. По данным Гидрометцентра, значительное ухудшение погодных условий ожидалось в краевом центре утром и до конца суток 19 июля. Синоптики прогнозировали сильные дожди, грозы с градом, шквалистый ветер до 20−25 м/сек. Такая же погода сохранится и до конца суток 20 июля.