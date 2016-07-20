Анадырь, 20 июля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Южнокорейская компания — владелец рыболовецкого траулера, севшего на мель у берегов Чукотки 5 лет назад, проявила активность по утилизации судна, сообщает 20 июля правительство региона.

korsal.com Траулер Oriental Angel

По словам советника главы Чукотки Игоря Михно, вопрос об утилизации траулера Oriental Angel остается актуальным на протяжении нескольких лет, в течение которых длится судебный процесс. В настоящее время судно находится на расстоянии 30−35 м от берега, плотно сев на грунт, признаки розлива топлива отсутствуют.

При этом отмечено увеличение пробоины на правом борту траулера, что в дальнейшем грозит загрязнением акватории остатками нефтепродуктов, находящихся внутри судна.

«В настоящее время со стороны Южной Кореи мы ожидаем реальных решений по организации всех необходимых работ для подготовки утилизации аварийного судна», — отметил Игорь Михно.

В 2011 году, после пожара и эвакуации экипажа, траулер Oriental Angel"был отнесен течением к берегам Чукотки, где он сел на мель неподалеку от мыса Военных Топографов. Работы по удалению нефтепродуктов и утилизации судна завершены не были. С конца 2012 года по февраль 2016 года длился судебный процесс между южнокорейской компанией Keukong Fisheries Co. Ltd и Сахалинским филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Балтийское бассейновое аварийно-спасательное управление» (СахБАСУ) по поводу утилизации судна.