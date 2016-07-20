Чебоксары, 20 июля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Чебоксарах в ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении пенсионерки выявлен факт незаконного получения за нее пенсии. Следствие считает, что пенсию получала её племянница, которая тайно похоронила умершую от рака тётю, не уведомив об этом органы государственной власти, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР В поиске мёртвых душ

В июне 2016 года в следственный отдел поступил материал проверки по заявлению чебоксарки о безвестном исчезновении её тети, 1922 года рождения. Женщина якобы пропала в конце 2013 года. По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе следственных действий установили, что пенсионерка не проживала по адресу, указанному заявительницей.

«Более того, как следует из материалов уголовного дела, она скончалась от рака в чебоксарской больнице в августе 2004 года. Племянница получила тело тети и тайно захоронила на одном из городских кладбищ, не уведомив об этом органы государственной власти, в том числе по записи актов гражданского состояния. В связи с этим, не было получено свидетельство о смерти», — сказал Олег Дмитриев.

По данным следствия, несмотря на это, вплоть до декабря 2013 года на имя племянницы за тётю выплачивалась пенсия — соответствующая доверенность была оформлена еще при жизни пенсионерки. По предварительным оценкам, общий размер выплаченной пенсии превысил 1 млн рублей.

Следствие также полагает, что племянница хотела приватизировать квартиру, принадлежащую умершей тете, для чего ей необходимо было признать её безвестно отсутствующей. С этой целью она и обратилась в правоохранительные органы, после чего вскрылись данные факты. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

В СУСК по Чувашии отмечают, что это единственное в своём роде дело об исчезновении, где «пропавшая» в реальности уже более 20 лет была мертва, а пенсия при этом длительное время продолжала выплачиваться. Отметим, что ранее широкий общественный резонанс в Чебоксарах приобрело дело об «исчезновении» 15-летней школьницы: в апреле к правоохранительным органами и волонтёрам подключились неравнодушные горожане, город был увешан листовками об исчезновении девушки. Через шесть дней она вернулась домой самостоятельно, уголовное дело закрыли.

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