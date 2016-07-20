Сыктывкар, 20 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Совещание состоялось в Комитете Государственного Совета Республики Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Как отметил его председатель Василий Смалий, к депутатам поступают обращения от граждан с просьбой о создании охраняемых природных территорий небольшого размера с ограниченным режимом хозяйственной деятельности в границах населенных пунктов или рядом с ними. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета коми.

xndr Природа Коми

«Этот вопрос можно решить за счет охраняемых территорий местного значения, которые создаются решениями органов местного самоуправления и находятся в их ведении. Начиная с 2014 года, категории таких ООПТ могут устанавливаться законами субъектов Российской Федерации. Подобные законы уже действуют в Московской, Архангельской, Вологодской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов. Соответствующий документ мы и предлагаем принять», — пояснил депутат.

Василий Смалий также добавил, что законопроект, в случае его принятия, не обязывает органы местного самоуправления создавать ООПТ местного значения. Он лишь дает им возможность реализовать предоставленное федеральным законом право на создание охраняемых территорий в случае такой необходимости. Сейчас местные власти такого права лишены.

По мнению участников совещания, чтобы в будущем закон полноценно заработал, необходимо решить еще целый ряд непростых вопросов. Во-первых, нужно не только определиться с категориями ООПТ, но и установить порядок их создания, охраны и использования. Сейчас федеральное законодательство не дает четкого ответа на вопрос, кто должен это сделать. Для разъяснения этих вопросов парламентский комитет обратится в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды России. Во-вторых, совместно с представителями местных властей, жителей и общественных организаций предстоит составить перечень территорий, которые могли бы получить охранный статус.

По итогам совещания Василий Смалий подчеркнул, что все высказанные предложения будут учтены, а работа над законопроектом продолжится.