Махачкала, 20 июля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Полтора миллиона предлагал начальнику антикоррупционного подразделения МВД в качестве взятки чиновник из Дагестана. Столь внушительная сумма должна была способствовать, по мнению злоумышленника, прекращению проверки в отношении организации, которую он возглавлял, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В июне 2016 года в МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» администрации Дербентского района началась проверка по выявлению фактов присвоения сотрудниками муниципального образования бюджетных средств, выделенных для образовательных учреждений за 2014−2015 годы. Видимо, руководителю бухгалтерии было, что скрывать.

Однако начальник межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Дагестан, кому предназначалась взятка, предупредил руководителя учреждения об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Но это не остановило директора бухгалтерии. При передаче подполковнику полиции денег в размере 1,5 миллиона рублей его задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере».

Еще одно коррупционное преступление было пресечено на днях в Дагестане. На этот раз сумма взятки, за которую придется отвечать по закону, в сотни раз меньше, чем в предыдущем описанном случае. Главный специалист-эксперт территориального пункта УФМС России по Республике Дагестан в селе Касумкент за ускорение процедуры выдачи паспорта попросила всего три тысячи рублей. При получении взятки подозреваемая задержана сотрудниками собственной безопасности МВД республики.