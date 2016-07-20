Рим, 20 июля, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Всего при теракте на набережной в Ницце погибло шесть итальянцев. В ночь с понедельника 18 июля на вторник 19 июля были опознаны 2 супружеские пары, ранее считавшиеся пропавшими без вести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Италии. Так общее число погибших итальянских граждан при теракте в Ницце составило шесть человек.

Nicolas Raymond Флаг Италии

«Подтверждение о смерти наших соотечественников умножает скорбь перед трагедией в Ницце, — прокомментировал президент Республики Серджио Маттарелла заявление МИДа и выразил соболезнования семьям погибших, невинная кровь которых «была пролита жестокой и безумной рукой, вооруженной нетерпимостью и фанатизмом». «Оплакивая наших мертвых, объеденные трауром перед всеми жертвами терроризма, мы решительно подтверждаем, что мракобесие и насилие исламского фундаментализма, как и все формы терроризма, не сломит нас. Ненависть и зверское бешенство, которое не останавливается даже перед детьми, толкнут нас на защиту наших ценностей и заставят отказаться от всех форм насилия», — заявил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в городе Ницце произошел вечером 14 июля. Жители и гости города праздновали национальный праздник на набережной города, когда в толпу врезался террорист на грузовике. 84 человека погибли, сотни человек ранены. Опознание жертв продолжается, многие из людей числятся в списке пропавших без вести.