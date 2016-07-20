Рим, 20 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. «Отчет Всемирного антидопингового агентства очень жесткий. Несомненно, это проблема, цифры впечатляют», — так глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго прокомментировал доклад WADA, в котором говорится о случаях допинга среди российских атлетов. Его слова во вторник, 19 июля, передают итальянские СМИ. Многие итальянские спортсмены тем временем начинают жаловаться и подсчитывать, какие потенциальные медали они потеряли в прошлом из-за превосходства русских. «Они правы, — подтверждает Малаго. — Но я бы сказал вот что: даже если рассматриваются соревнования с 2010 по 2015 год, летние и зимние, всего более чем 570 случаев и 312 спортсменов, но никто не знает имена. Поэтому, при всем уважении, пока нет поименного списка, мы не можем говорить, что вот русский спортсмен выиграл нечестно и медаль отобрал. Может быть, есть только тот, кто сделал это по-честному, и это должно уважаться».

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«В коллективном представлении Олимпиада является представлением для всех. Поэтому я говорю откровенно, я не могу представить себе Олимпиаду без России», — заявил Джованни Малаго. При этом он подчеркнул, что не в его компетенции принимать решение. «Одной из сильных сторон Олимпиады является как раз число стран-участниц, а иногда, со временем, страны даже добавляются. Важно было бы никого не потерять».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всемирное антидопинговое агентство WADA опубликовало накануне доклад о случаях обнаружения допинга у российских спортсменов, в частности, речь шла о зимней Олимпиаде в Сочи. По результатам расследования выяснилось, что во время соревнований сотрудники лабораторий подменяли пробы российских спортсменов. На основании доклада WADA Международный олимпийский комитет рассмотрит возможность отстранения отдельных спортсменов или всей сборной России от участия в летних Олимпийских играх в Бразилии.