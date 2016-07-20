Москва, 20 июля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. За первое полугодие 2016 года в Москве реализовано 99 585 легковых автомобилей, что вывело столичный авторынок в лидеры регионального рейтинга, сообщает «Автостат Инфо».

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В первую тройку десяти крупнейших авторынков России входят также Московская область, где за шесть месяцев был продан 47 031 автомобиль, и Санкт-Петербург, на авторынке которого было реализовано с января по июнь 41 787 автомашин.

В первой пятерке рейтинга также числятся авторынки Татарии и Краснодарского края с продажей 26 430 и 21 070 автомобилей соответственно.

Дополняют десятку Самарская область, Башкирия, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.

Стоит отметить, что на первую десятку крупнейших региональных авторынков России приходится 318 334 проданных легковых автомашины, что составляет 56,2% от всего объема легковых автомобилей, реализованных с января по июль 2016 года в нашей стране.