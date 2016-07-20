Вашингтон, 20 июля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Анкара предоставила США материалы для расследования, начатого после попытки военного переворота в Турции, в отношении турецкого оппозиционера, проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест накануне, 19 июля.

flickr.com Фетхуллах Гюлен

Эрнест отметил, что турецкое правительство предоставило Вашингтону электронные документы относительно статуса Гюлена. Президенты США и Турции 19 июля провели соответствующие телефонные переговоры.

«Госдепартамент и министерство юстиции изучат эти материалы в соответствии с соглашением об экстрадиции, которое действует между США и Турцией больше 30 лет», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля Эрнест сообщил, что президент США Барак Обама предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану помощь в расследовании попытки военного переворота. Он уточнил, что расследование должно проходить в соответствии с «демократическими процедурами».

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