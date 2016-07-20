Калининград, 20 июля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Польские СМИ начали пиарить авантюру калининградских националистов, чей интернет-ресурс закрыт судом за распространение экстремистских материалов. Речь идёт об обращении к властям польского города Эльблонг с предложением переименовать кольцевую развязку Rondo Kaliningrad на Rondo Königsberg.

dziennikelblaski.pl Кольцевая развязка в польском Эльблонге под названием Rondo Kaliningrad

Данную информацию накануне опубликовали сразу несколько порталов Варминьско-Мазурского воеводства, граничащего с Калининградской областью, — Dziennik Elblaski, Radio Olsztyn, PortEL. pl, Fakty Elblag24 и др.

Польская пресса цитирует письмо к эльблонгскому старосте Мачею Романовскому от националистов из т.н. «Балтийского авангарда русского сопротивления» (БАРС), именуя их «группой жителей Калининграда».

«В соответствии с законом о декоммунизации, который был подписан президентом Польской Республики в мае 2016 года, местное самоуправление должно в течение года переименовать сооружения, дороги, улицы, мосты и другие объекты, название которых связано или ассоциируется с коммунизмом. Мы хотели бы представить наш проект для рассмотрения его жителям Эльблонга в целях возможного изменения имени вышеупомянутого объекта (кольцевой развязки — ИА REGNUM) на историческое название Кёнигсберг, не связанное с коммунизмом и тоталитарной системой», — говорится в письме.

Националисты уточняют, что «автором идеи» стал Олег Саввин, осужденный в 2015 году за провокацию у здания Управления ФСБ России по Калининградской области, когда он с подельниками вывесил на фасад УФСБ флаг Германии.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что, несмотря на то, что интернет-ресурс калининградских националистов заблокирован Роскомнадзором, они продолжают вести активную деятельность в соцсетях. В частности, с подачи БАРСа на сайте change.org на днях стартовала акция — Подпиши петицию «Вернуть городу Калининграду его настоящее историческое имя — Кёнигсберг».