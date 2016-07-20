Лондон, 20 июля, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Именно эта статья говорит о порядке расставания с Евросоюзом государства, решившего прекратить свое членство в организации.

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«Мэй и руководимый ею кабинет еще не выработали свою позицию для участия в предстоящих переговорах с Брюсселем, — отмечает Reuters. — Единственное, о чем она твердо говорит, — это то, что на оформление выхода из ЕС у Великобритании уйдет несколько лет».

Известно, что процесс расторжения связей может тянуться долго. Статьей 50 ограничивается только минимальный его срок — два года. «Обратный отсчет» этих двух лет начинается с момента уведомления Брюсселя страной, собирающейся покинуть ЕС, об имеющемся у нее намерении. Вне зависимости от того, предпринимает уходящее государство после этого что-либо или нет, в дату истечения двухгодичного срока исполнение всех договоров Европейского Сообщества в отношении «отщепенца» прекращается автоматически.

В течение этих двух лет уходящее государство не участвует в обсуждении вопросов жизни ЕС и не имеет права голоса.