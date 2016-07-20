Майкоп, 20 июля, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Отъезд на отдых или к родственникам для жителей Адыгеи с ограниченными возможностями здоровья, отправляющимся с городского автовокзала, оказывается сопряженным с рядом трудностей, которые приходится преодолевать инвалидам. Так, на этом социально важном объекте отсутствуют ориентиры для слабовидящих и слабослышащих пассажиров, специально предназначенная парковка для транспорта, управляемого или перевозящего лиц с инвалидностью, а покрытие пандусов сколькое. Такие проблемы были выявлены активистами регионального отделения ОНФ в ходе мониторинга доступности для людей с ограниченными возможностями железнодорожной станции и автовокзала республиканской столицы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «фронтовиков» 20 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Также на автовокзале не предусмотрено понижение бордюрного камня, что не позволяет человеку в инвалидной коляске беспрепятственно попасть на тротуар с проезжей части. Полностью недоступными оказались санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов-колясочников.

Критике подверглась и организация безбарьерного пространства и на железнодорожном вокзале. Здесь пандусы, ведущие к платформе, оборудованы с нарушением нормативно-технических требований: не соблюден угол наклона, отсутствуют поручни. Кроме того, не предусмотрены информационные указатели, тактильная плитка и звуковые маяки, предназначенные для пассажиров с поражением органов слуха и зрения. Отсутствуют безопасные ограждения и противоскользящие покрытия на посадочной платформе, а также подъемный механизм, позволяющий преодолеть перепады высот.

В результате проверки общественники пришли к выводу, что оба объекта не отвечают требованиям доступной среды.

«Несомненно, оба объекта являются социально важными. Помимо этого, можно сказать, что вокзал — лицо города. У гостей и приезжих при виде вокзала обычно складывается впечатление о местной власти региона, уровне жизни населения и состоянии экономики. Наши вокзалы для маломобильной категории граждан являют собой печальное зрелище. Оценка качества организации доступной среды — крайне неудовлетворительная», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Республике Адыгея Ирина Ефимова.

По результатам рейда обращения с просьбой устранить допущенные нарушения активисты Народного фронта намерены направить в соответствующие ведомства.

Добавим, что неделю назад «фронтовики» совместно с представителями республиканской Госавтоинспекции проверили, как в республиканской столице соблюдается правила парковки транспортных средств на местах для инвалидов. Участники мероприятия осмотрели автостоянки в центральной части города, вблизи рынков, торговых центров, медицинских учреждений.

Как оказалось, на местах для инвалидов зачастую паркуются люди, не относящиеся к этой категории граждан. Также общественники обратили внимание и на дорожную разметку, дублирующую дорожный знак «Парковка для инвалидов». В подавляющем большинстве случаев она утратила четкость рисунка и плохо различима.

Добавим, что, согласно опросу глав регионов на тему доступной среды, доля доступных для маломобильных граждан объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры почти в половине регионов Юга России в начале текущего года была ниже, чем в среднем по стране (35,2%). Так, в Астраханской области этот показатель составил 30%, Ростовской области — 10%, Кабардино-Балкарии — 27%, Адыгее и Дагестане — 30%, Северной Осетии — 16,3%.