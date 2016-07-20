Вашингтон, 20 июля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Известный американский режиссер Гарри Маршалл, снявший мелодрамы «Красотка» и «Сбежавшая невеста», скончался на 82-м году жизни в больнице города Бёрбанк, штат Калифорния, сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Красотка». Реж. Гарри Маршалл. 1990. США Знаменитые персонажи

По словам агента Маршалла Мишель Бега, незадолго до кончины деятель кинематографа перенес инсульт, причиной смерти стали осложнения после воспаления легких. Похороны Маршалла будут закрыты для широкой публики, отметила Бега. Церемония поминовения отложена до осени. Предположительно, она пройдет в день рождения режиссера, 13 ноября.

Гарри Маршалл родился в Бронксе, свой первый фильм он снял в 1982 году. В 1990 году на экраны вышла лента «Красотка», главный роли в которой исполнили Ричард Гир и Джулия Робертс. Любовная история собрала в прокате около $500 млн и получила несколько престижных кинопремий. Другие наиболее известные ленты Маршалла — «Сбежавшая невеста», «Дневники принцессы», «День святого Валентина».