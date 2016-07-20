Барнаул, 20 июля, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Региональные интернет-провайдеры в Барнауле могут оказаться на грани разорения: скорее всего, им будет не под силу выполнить требования новых антитреррористических поправок в законодательство. Об этом со ссылкой на начальника управления информатизации АлтГУ Михаила Рязанова сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Барнаульские провайдеры могут разориться

По словам Рязанова, в, так называемом, «пакете Яровой» наиболее обсуждаемыми являются изменения в законы «О связи» и «О защите информации», где говорится, в частности, о том, что любая компания, которая оказывает услуги связи, обязана будет хранить в течение полугода всю звуковую, видео‑ и текстовую информацию, которую отправляют и получают пользователи.

«Речь идет о колоссальных объемах данных. Для их анализа и хранения потребуется дорогостоящее оборудование. Его провайдеры будут обязаны купить и установить самостоятельно», — отмечается в сюжете «Вестей».

Сейчас, по данным справочника «ДубльГис», в Барнауле действует 24 компании, предоставляющие услуги интернет-связи. Часть из них принадлежит крупным операторам, но большинство работает в пределах нескольких регионов. Им придется сложнее всего, — предполагает Михаил Рязанов.

«На сегодняшней день ни у одного провайдера нет мощностей для хранения такого объема информации. Алтайский госуниверситет до недавнего времени был таким маленьким провайдером — оказывал услуги разным организациям и школам. Сейчас мы такие слуги не оказываем, но если бы оказывали, то тоже обязаны были бы хранить всю информацию — но это невозможно. Все в одичании, все ждут — что будет. Потому что все понимают, что так, как записано в законе, реализовать в полной мере в настоящее время практически невозможно», — отметил начальник управления информатизации АлтГУ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предлагает обязать операторов связи хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров и переписки — шесть месяцев.

В свете принятых сжатых сроков для перехода на новый режим функционирования для российских операторов связи глава Минкомсвязи Николай Никифоров прогнозирует возможность подорожания услуг связи на 300 процентов. Поэтому в Госдуму уже внесен законопроект, переносящий срок вступления в силу «пакета Яровой». Антитеррористический закон может вступить в силу с 1 июля 2023 года, а не с 1 июля 2018 года.