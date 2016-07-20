Пхеньян, 20 июля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Испытания трех баллистических ракет, которые прошли 19 июля в КНДР, были направлены на отработку возможных ударов по инфраструктуре Южной Кореи. Об этом, как передает RT, сообщили власти Северной Кореи.

John Pavelka Флаги КНДР

«Эти учения были направлены на отработку превентивных ударов по портам и аэродромам в южнокорейской зоне боевых действий, куда вводятся средства ядерной войны американского империализма», — говорится в сообщении руководства страны.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 июля КНДР произвела запуск трех баллистических ракет с территории провинции Хванхэ-Пукто на востоке страны в сторону Японского моря.

По информации южнокорейских военных, ракеты, запуском которых руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, пролетели порядка 500−600 км.

Читайте также: КНДР запустила три баллистические ракеты

Читайте также: Япония назвала запуски ракет КНДР угрозой мировой безопасности