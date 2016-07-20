Власти КНДР назвали запуск ракет имитацией удара по Южной Корее
Пхеньян, 20 июля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Испытания трех баллистических ракет, которые прошли 19 июля в КНДР, были направлены на отработку возможных ударов по инфраструктуре Южной Кореи. Об этом, как передает RT, сообщили власти Северной Кореи.
«Эти учения были направлены на отработку превентивных ударов по портам и аэродромам в южнокорейской зоне боевых действий, куда вводятся средства ядерной войны американского империализма», — говорится в сообщении руководства страны.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 июля КНДР произвела запуск трех баллистических ракет с территории провинции Хванхэ-Пукто на востоке страны в сторону Японского моря.
По информации южнокорейских военных, ракеты, запуском которых руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, пролетели порядка 500−600 км.
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