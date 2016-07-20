Москва, 20 июля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Во вторник 19 июля российский рубль ослабился к американскому доллару на 1,12%, к евро — на 0,59%. Главным ньюсмейкером для национальной валюты стал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Когда информационные ленты запестрели заголовками «Путин попросил правительство разобраться с растущим рублем», «Путин обеспокоен укреплением рубля» и так далее, участники рынка стали его активно продавать.

Трейдеры поняли его слова буквально: укрепление рубля нежелательно, значит, будут приняты меры к его ослаблению. Такая интерпретация привела к увеличению на рынке покупателей валюты. А может, глава государства специально сделал акцент на сильном рубле перед выборами в Госдуму. Путин лишь попросил правительство учесть фактор укрепления рубля при разработке бюджета на ближайшие три года, чтобы избежать сюрпризов.

ЦБ РФ тоже сыграл против рубля. Регулятор увеличил в 4,5 раза предложение рублей на рынке, выдав банкам 529 млрд рублей через аукцион 7-дневного РЕПО. Аукцион валютного РЕПО на срок 1 неделя не состоялся в связи с отсутствием заявок. Как видим, банкам пока валюта не нужна.

Сегодня, 20 июля, очень важно, на каком уровне закроется рубль против американского доллара. После вчерашнего ослабления техническая картина на часовом периоде стала по рублю нейтральной. При падении цен на нефть марки Brent ниже $46 начнётся новая фаза ослабления рубля. Возвращение курса доллара к 63,15 руб. нивелирует бычьи настроения после вчерашней встречи Владимира Путина с Дмитрием Медведевым.

Министерство финансов России 20 июля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа на общую сумму 25 млрд рублей. Покупатели рубля могут воспользоваться поддержкой Минфина и в первой половине дня вернуть курс к 63,15 руб., пока нефть торгуется в боковом тренде выше отметки $46. Вечером Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти. Если запасы и добыча нефти сократятся, то рубль продолжит укрепляться.