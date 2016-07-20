Вашингтон, 20 июля, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Официальным претендентом на пост президента США от партии республиканцев стал миллиардер Дональд Трамп. Его кандидатура была утверждена на национальном партийном съезде, состоявшемся в городе Кливленд штата Огайо, сообщает Reuters. Трамп выдвинут на пост главы государства простым большинством голосов делегатов от 50 штатов, столичного округа Колумбия, а также подчиненных США территорий: в пользу миллиардера было отдано 1237 голосов из 2427 возможных. Голосование проводилось в алфавитном порядке, спустя чуть более часа после его начала большинство делегатов высказались в поддержку Трампа.

observernewsonline.com Дональд Трамп

Стоит отметить, что делегаты родного для Дональда Трампа штата Нью-Йорк поддержали кандидата, отдав за него 89 голосов, сообщают «Вести.ру». Однако некоторые из делегатов заявили о нарушениях в голосовании. Так, по мнению некоторых представителей от округа Колумбия, руководство их делегации засчитало в пользу Трампа 19 голосов, отданные за других кандидатов: 9 человек поддержали Джона Кейсика, а 10 делегатов — Марко Рубио, передает RT.

Тем не менее, Дональд Трамп является единственным претендентом на пост президента от республиканцев, другие кандидаты ранее заявили о снятии кандидатур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатом в вице-президенты от республиканцев стал губернатор штата Индиана Майкл Пенс. Соперником Трампа в борьбе за президентский пост станет, предположительно, Хиллари Клинтон. Выборы в США намечены на 8 ноября.