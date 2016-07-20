Пекин, 20 июля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял более 50 поправок в закон, регламентирующий регистрацию и деятельность иностранных компаний в китайских зонах свободной торговли.

Simon Desmarais Шанхай

Иностранным бизнесменам разрешили регистрировать организации со стопроцентным иностранным капиталом, до внесения изменений в закон каждый предприниматель мог зарегистрировать только совместное предприятие.

Незначительно изменилась процедура регистрации компании, значительно упростилась процедура получения государственного разрешения на ведение отдельных видов деятельности, пишет «Чжунго синьвэнь».

Изменения вступят в силу с 1 августа на территории особых экономических зон в Шанхае, Тяньцзине и в провинциях Гуандун и Фуцзянь.