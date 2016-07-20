Гватемала, 20 июля, 2016, 07:43 — ИА Регнум. В тюрьме строгого режима Pavon в Гватемале во время недавнего бунта была убита аргентинская модель и защитница окружающей среды Джоанна Бирриель. Как сообщает НТВ, 24-летняя женщина пришла на встречу с бывшим капитаном Вооруженных сил Гватемалы Бироном Лимой, когда начались беспорядки.

eluniversal.com Во время подавления бунта в тюрьме Pavon в Гватемале

Сотрудники СМИ предполагают, что модель вела переговоры относительно деятельности одной из компаний, принадлежавших бывшему военному.

Отметим, что всего во время бунта были убиты 13 человек, в том числе и наиболее известный заключённый страны Олива.

По мнению местных властей, причиной тюремного бунта стал передел сфер влияния между группировками.