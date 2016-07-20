Чебоксары, 20 июля, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал очередные данные мониторинга цен на потребительские товары. Согласно данным ведомства, за период с 12 по 18 июля более всего подорожали картофель, карамель, рис и лук, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Картофель дорожает накануне сбора нового урожая

Из наблюдаемых видов продовольственных товаров более всего подорожали картофель (на 16,1%) и карамель (на 6,4%), достигнув в среднем соответственно 26,13 и 176,74 руб/кг. Также значительно возросли цены на рис (на 2,6% — до 52,58 руб/кг), репчатый лук (на 2,2% — до 29,51 руб/кг), сметану (на 1,9% — до 154,17 руб/кг), курятину (на 1,4% — до 123,05 руб/кг), свежую капусту (на 1,1% — до 27,99 руб/кг) и морковь (на 1,1% — до 40,79 руб/кг). Кроме того, подорожали сахар, колбаса, водка, свинина, молоко и печенье.

В то же время более всего подешевели свежие помидоры (на 16,4%) и огурцы (на 7,3%), яблоки, подсолнечное масло, сосиски, яйца, хлеб, макаронные изделия из муки высшего сорта (на 2−1,1%). Также снизилась стоимость рыбы, сыров, пшеничной муки, соли, гречки, вермишели.

Из непродовольственных товаров подорожали сигареты, основные виды бензина и легковой автомобиль иностранной марки, собранный на территории России (на 0,4−0,1%). Снизились цены на телевизор, стиральный порошок и дизельное топливо (на 1,2−0,1%).

Тарифы на наблюдаемые виды услуг пассажирского транспорта и ЖКХ не изменились.