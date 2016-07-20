Казань, 20 июля, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Камерунский полузащитник «Барселоны» Алекс Сонг может расторгнуть контракт и в статусе свободного агента перейти в казанский футбольный клуб «Рубин», сообщает Mundo Deportivo.

mustapha_ennaimi Алекс Сонг (слева)

Соглашение Сонга с «Барселоной» рассчитано до июля 2017 года, но он может договориться о досрочном расторжении соглашения, и тогда за трансфер футболиста «Рубину» платить не придется.

СМИ сообщали, что 18 июля 28-летний спортсмен прибыл в Казань и уже встречался с генеральным директором «Рубина» Ильгизом Фахриевым.

Алекс Сонг играет за «Барселону» с 2012 года. Он перешел в испанский клуб из лондонского «Арсенала». За «Барселону» Сонг провел 65 игр и забил один гол, вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. Кроме того, Сонг выступал в 49 матчах за сборную Камеруна.