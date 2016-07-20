Вашингтон, 20 июля, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Турецкий политик, оппозиционер Фетхуллах Гюлен обратился к властям США с призывом не допустить его экстрадиции в Турцию, чтобы не произошло «политической вендетты», сообщает Reuters.

spektrum.al Фетхуллах Гюлен

Гюлен вновь заявил о том, что не имеет отношения к попытке осуществить в Турции военный переворот. По его словам, требование Анкары экстрадировать его из США — это сведение с ним политических счётов.

Оппозиционер подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз показал, что для усиления своих позиций во власти готов пойти на всё, в том числе и на преследование несогласных с ним.

«Утверждения, будто бы я имею отношение к этой ужасной попытке переворота, нелепы и не соответствуют действительности. Я призываю правительство США отклонить любые попытки использовать процесс экстрадиции для реализации политической вендетты», — сказал он.

Напомним, попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Турецкие власти сообщили, что попытка была сорвана, после чего под арестом оказались порядка 9,5 тысячи человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент США Барак Обама предложил президенту Турции помощь в расследовании попытки военного переворота. Расследование, как уточнил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, должно проходить в соответствии с «демократическими процедурами».

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