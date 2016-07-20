Улан-Удэ, 20 июля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. В Бурятии 20 июля зарегистрировано четыре действующих лесных пожара на общей площади более 2 тыс. га в Баргузинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), локализован один очаг на общей площади 124 га в Прибайкальском районе.

reference.com Лесной пожар

За прошедшие сутки ликвидирован очаг в Хоринском районе на общей площади 700 га.

В регионе лесные пожары тушат 508 человек. Применяется 50 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Авиационная группировка состоит из 11 воздушных судов. В Прибайкальский и Северо-Байкальский районы доставлены силы федерального резерва авиалесоохраны на тушение «грозовых» пожаров в лесничествах.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 558 очагов, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 122 тысяч га. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 48,5%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 66,7%», — говорится в сообщении ведомства.

На большей части территории Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации. Доступ в лес для населения запрещен. «В тех районах республики, где был снят режим ЧС, продолжает действовать особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима доступ в лес населению также ограничен», — уточнили в РАЛХ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии был отменен режим ЧС в лесах Тарбагатайского, Мухоршибирского, Кижингинского, Закаменского, Джидинского, Бичурского, Баунтовского Эвенкийского, Кабанского, Окинского, Селенгинского, Тункинского районов.

Добавим, по фактам лесных пожаров в республике возбуждено более 60 уголовных дел.