Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 июля, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Министру спорта России Виталию Мутко не предоставят аккредитацию Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу МОК.

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Виталий Мутко не значитсят в списке должностных лиц, получивших аккредитацию на Олимпийские игры в Рио.

Напомним, МОК уже объявлял, что не станет аккредитовывать на Олимпийские игры 2016 года должностных лиц министерства спорта России и прочих официальных лиц, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Стоит отметить, что МОК не указал, лишит ли он аккредитации Мутко, не названного в докладе WADA непосредственным исполнителем допинговых нарушений.