Анкара, 20 июля, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Власти Турции заблокировали доступ к сайту WikiLeaks на территории страны после того, как на портале были выложены электронные письма, относящиеся к деятельности партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявили представители разоблачительного ресурса в своем микроблоге в Twitter.

hackersamurai.com Сайт WikiLeaks

«Поступило распоряжение о блокировке сайта WikiLeaks на территории Турции после публикации 300 000 электронных писем правящей партии Эрдогана», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, интернет-ресурс WikiLeaks, специализирующийся на обнародовании закрытой информации, опубликовал около 300 000 писем членов правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Отмечалось, что портал обнародовал лишь часть переписки, которая проводилась с использованием партийного домена в период с 2010 г. по 6 июля 2016 г. и, предположительно, связана с какими-то вопросами внешней политики.

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