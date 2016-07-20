Чебоксары, 20 июля, 2016, 07:13 — ИА Регнум. В Чувашии к уборке зерна приступили в 14 сельских районах республики, сообщили ИА REGNUM в региональном Минсельхозе. Сбор урожая не начали шесть районов: Аликовский, Ибресинский, Красночетайский, Марпосадский, Урмарский и Янтиковский.

cap.ru В Ибресинском районе

По оперативным данным на 19 июля, в Чувашии скошено 1851 га, обмолочено 1221 га. Валовой сбор составил 3317 тонн при средней урожайности 27,2 ц/га. Высокая урожайность отмечается в Батыревском районе — 44 ц/га. Напомним, на 18 июля 2015 года урожайность составляла 27,1 ц/га, в целом в 2015 году урожайность составила 20,5 ц/га. Всего в этом году республике зерновой клин составляет 292,9 тыс. га, что на 2,7% выше уровня 2015 года.

Продолжается подготовка почвы под сев озимых культур. Пары обработаны на площади 50,1 тыс. га (43,6 тыс. га на соответствующую дату 2015 года). В 2015 году сельскохозяйственными товаропроизводителями было посеяно 82,5 тыс. га озимых зерновых культур.

По состоянию на 19 июля, сельскохозяйственными товаропроизводителями республики заготовлено 90,1 тыс. тонн сена (125,2% к плану), 190,2 тыс. тонн сенажа (111,9% к плану) и 25,1 тыс. тонн силоса (12,5% к плану).